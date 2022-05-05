Стала известна причина крупного пожара в селе под Нижним Тагилом

Неосторожное обращение с огнем, по предварительным данным, стало причиной крупного пожара в селе Малая Лея под Нижним Тагилом, уничтожившего четыре жилых дома. Об этом «ТагилСити.Ру» сообщили в городском отделе надзорной деятельности и профилактической работы.

Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило на пульт дежурного в 13:25 накануне, 4 мая. Полностью остановить распространение огня удалось лишь через три часа, в 16:33.

Из-за сильного ветра огонь распространялся на соседние постройки. Проливку и разбор конструкций пожарные завершили через восемь часов.

Местные жители рассказали, что пожар начался на кладбище, затем перешел на соседнее поле и дошел до домов.