Боеприпас обнаружили в районе старого кладбища Благовещенска

Боеприпас обнаружили в лесополосе около старого кладбища в пригороде Благовещенска. Опасный предмет ликвидировали сотрудники ОМОН.

Сообщение об обнаружении боеприпаса поступило в амурское управление Росгвардии. Сотрудники группы разминирования ОМОН «Уран» направились в лесополосу в районе 8 км Новотроицкого шоссе. Специалисты определили, что речь идет о выстреле от РПГ-7, пишет «Амурская служба новостей».

Сотрудники группы разминирования обследовали сам боеприпас, а также прилегающую территорию. Снаряд был транспортирован на учебный полигон для уничтожения.

В конце апреля в Яковлевском районе Приморского края саперы подорвали авиабомбу, которая была обнаружена недалеко от железнодорожной станции Варфоломеевка.