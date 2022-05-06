Как и ожидало инвестсообщество, Федрезерв поднял ставку по федеральным фондам на 50 б.п., что стало наиболее резким повышением с 2000 года. Теперь диапазон ставки составляет 0,75–1%. До заседания специальные фьючерсы на ставку, которые торгуются на бирже CME, указывали на стопроцентную вероятность такого решения. Впрочем, есть несколько аспектов, на которые я хотел бы обратить внимание. Именно они объясняют позитивную реакцию американского фондового рынка на ужесточение денежно-кредитной политики.

Во-первых, решение поднять ставку было принято членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) единогласно. Даже Джеймс Буллард, глава ФРБ Сент-Луиса, сторонник наиболее быстрого повышения ставки ФРС, поддержал своих коллег. В апреле он высказывался в пользу резкого роста ставки сразу на 75 б.п. для сдерживания инфляции, а на заседании в марте предлагал повысить ее на 50 б.п., а не на 25. Инвесторов определенно порадовало наличие полного консенсуса среди представителей монетарных властей.

Во-вторых, примечательным стало то, как в официальном заявлении ФРС был описан ожидаемый характер подъема ставки на следующих заседаниях. Инвесторы опасались, что регулятор решится на более интенсивные шаги по сдерживанию инфляции, и в этом случае он бы дал намек на будущие повышения ставки сразу на 75 б.п. Отмечу, что фьючерсы на уровень ставки закладывали высокую вероятность такого решения на заседании в июне. Однако в итоговом заявлении не было сказано, что ставку будет разумно повышать «оперативно». В FOMC выбрали более нейтральную формулировку: «Уместно дальнейшее повышение ставки». Каждое слово в официальном заявлении отслеживается инвесторами, так как американский регулятор уделяет особое внимание формированию адекватных краткосрочных ожиданий участников рынка.

В-третьих, глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции подал уверенный сигнал о том, что подъем ставки на 75 б.п. не будет рассматриваться членами FOMC на предстоящих заседаниях. Председатель регулятора считает уместным повысить ставку на 50 б.п. еще несколько раз (я полагаю, что это произойдет дважды), а затем уменьшить этот шаг до традиционных 25 б.п. На мой взгляд, глава ФРС проделал значимую работу по снижению рыночной неопределенности в отношении траектории роста ставки в 2022 году.

Таким образом, риторика ФРС оказалась не такой «ястребиной», какой опасались инвесторы, поэтому доходности двухлетних американских казначейских облигаций опустились с 2,78% до 2,65%, а спред с доходностью десятилетних бондов расширился на 10 б.п., косвенно указывая на снижение риска рецессии в экономике. Акции отреагировали на решение Федрезерва по ставке позитивно: S&P 500 поднялся почти на 3%, а Dow Jones показал наиболее сильный однодневный прирост с ноября 2020 года. Инвесторы вновь поверили в то, что регулятор сможет добиться снижения инфляции, не подвергая восстановление экономики излишним рискам. Перспектива «мягкого приземления» является главной темой для дебатов в инвестсообществе. Джером Пауэлл накануне подчеркнул, что реализация этого благоприятного сценария всё еще вполне вероятна.

Также по итогам заседания FOMC был анонсирован старт сокращения баланса (процесс, известный как количественное смягчение) с 1 июня. Первоначальный ежемесячный объем этого сокращения составит $47,5 млрд, а в течение трех месяцев он будет постепенно увеличен до $95 млрд. Об этих планах уже было известно из протоколов с мартовского заседания ФРС. Джером Пауэлл отмечал, что объем ликвидности, изымаемый из финансовой системы, будет эквивалентен по своему эффекту на денежно-кредитные условия еще одному повышению ставки на 25 б.п.

Я ожидаю, что ФРС продолжит поднимать ставку достаточно быстрыми темпами в 2022 году, но мой базовый прогноз на конец 2023-го остается неизменным и предполагает ставку в диапазоне 2,5–2,75%. Это ниже текущего консенсус-прогноза и ожиданий Федрезерва на отметке 2,8%, но выше нейтрального уровня 2,4%.

Свои расчеты я основываю на том, что инфляция станет снижаться быстрее ожиданий ФРС, но будет еще долго оставаться выше целевого значения 2%. Кроме того, на ряд инфляционных факторов (сбои в цепочках поставок из-за локдаунов в Китае и др.) регулятор неспособен повлиять с помощью ставки. Экономический рост в США будет достаточно уязвимым перед внешними факторами, такими как замедление экономики в Европе и Китае, что не позволит Федрезерву поднять ставку существенно выше, не нанося вреда экономике, особенно учитывая добавочный эффект от сокращения баланса. В завершение отмечу, что реальный экономический эффект от повышения ставки проявляется не сразу, а через несколько кварталов, поэтому в условиях, когда цены уже начнут опускаться к цели ФРС, а экономический рост будет в силу разных факторов слабее, чем раньше, регулятор предпочтет занять выжидательную позицию, чтобы не перегнуть палку.

Автор — старший аналитик «Фридом Финанс»

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