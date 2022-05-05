В Кремле призвали не доверять информации Киева про штурм «Азовстали»

Украинская сторона известна тем, что выдумывает огромное количество лжи и фейков о ходе спецоперации России по защите Донбасса, поэтому не стоит доверять исходящей от нее дезинформации о якобы штурме предприятия «Азовсталь». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 мая.

«Президент и главнокомандующий публично дал приказ воздержаться от штурма, иных приказов не озвучивалось. Украинская сторона, тем более те, кто укрывается на территории завода, хорошо известны тем, что производят огромное количество лжи и фейков. Информацию, которая от них исходит надо тщательно формировать», — указал Песков во время брифинга.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что блокировка завода в Мариуполе, где укрываются военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боевики, продолжается. И коридоры для выхода возможно еще находящихся там гражданских лиц, как и самих военных ВСУ наравне с националистами, по-прежнему работают.

В этот же день Песков отметил, что требования националистов, засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, о предоставлении им продуктов и лекарств в обмен на мирных жителей города, очень похожи на требования террористов, озвученных ранее в Сирии.

Песков также отметил, что президент России Владимир Путин получает о текущей ситуации полную информацию и уже в курсе о новых требованиях «азовцев».

Днем ранее стало известно, что Вооруженные силы России откроют в Мариуполе гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали». Он будет действовать с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая.

В понедельник, 2 мая, согласно информации Минобороны РФ, сообщалось, что за два дня — 30 апреля и 1 мая — с территории завода и близлежащих домов в Мариуполе вывели 126 человек. В военном ведомстве отметили, что эти люди переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста и выехали в направлении Запорожья.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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