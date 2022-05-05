Адвокат украинского блогера Шария не подтвердила его задержание в Испании

Сталина Гуревич, адвокат украинского блогера Анатолия Шария, в беседе с «Известиями» не подтвердила информацию о его задержании в Испании.

«Никаких событий не произошло. Новость дали СБУ (Служба Безопасности Украины — Ред.) и МИД Украины — я не могу это никак подтвердить, у меня нет подтверждающей информации», — сказала она в четверг, 5 мая.

По словам адвоката, она не знает, действительно ли блогер был задержан.

«Пока никакой официальной информации, кроме заявлений МИД Украины, мы не видели», — указала Гуревич.

Она также отметила, что сам Шарий, как и его родственники, дадут комментарий по данной ситуации, когда посчитают нужным.

Как сообщила ранее в этот день СБУ, мужчина был задержан 4 мая в Испании. По данным украинских спецслужб, задержание стало итогом «многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», а также тесного взаимодействия СБУ с офисом генерального прокурора и международными партнерами.

Шарий подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

20 марта текущего года Шарий прокомментировал приостановление на Украине деятельности ряда оппозиционных политических партий, в том числе его фракции «Партии Шария». В своем комментарии блогер назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором на минималках».

Блогер известен критикой действий Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик.