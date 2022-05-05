Женщина погибла при пожаре в поселке в Свердловской области

Женщина погибла во время пожара, произошедшего 4 мая в СНТ «Уралочка» в Верхней Пышме Свердловской области. Горели 10 садовых домов, пенсионерка не смогла покинуть дом.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал ИА «Ура.ру», что погибшей оказалась 71-летняя женщина, которая в силу состояния здоровья вела малоподвижный образ жизни. По предварительным данным, она не успела покинуть горящий дом из-за проблем со здоровьем. Сейчас следователи выясняют точные причины смерти женщины.

Сообщение о возгорании в дачном поселке появилось 4 мая. В общей сложности сгорело 10 домов. Пожар тушили 32 человека, но из-за сильно ветра огонь быстро распространялся на соседние строения.

Ранее сообщалось о крупном ландшафтном пожаре в Курганской области. Горит лес недалеко от поселка Чистопрудный. Его не могут потушить с 28 апреля.