Резкое ухудшение погоды прогнозируют в Приморье в середине мая

Синоптики прогнозируют удар стихии по Приморскому краю в середине мая. Об этом сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.

По словам специалиста, в конце первой декады месяца синоптики будут наблюдать за изменениями погоды в районе Шанхая, где создаются условия для формирования нового циклона. С выходом циклона на Японское море есть вероятность резкого изменения условий в Приморье. Об этом сообщает Vostokmedia. Удар стихии вероятен 12–13 мая.

6 мая из-за подхода фронтальных разделов в утренние часы дожди начнутся в западной половине региона, в течение дня осадки распространятся на остальную часть Приморья. Температура воздуха местами будет достигать +24 градусов, в прибрежной зоне ожидается +9…+15 градусов. После 8 мая температура в регионе начнет расти, а осадки прекратятся.