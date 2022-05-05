Эвакуация прошла в Пушкинском музее в Москве

Посетителей и сотрудников Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве эвакуируют. Об этом представитель музея сообщил в четверг, 5 мая.

«У нас эвакуация, вход в музей закрыт», — приводит его слова сказал агентство городских новостей «Москва».

Причины эвакуации пока не уточняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 2 мая, неизвестный сообщил о «минировании» Большого театра, пишет «Москва 24».

14 февраля в пресс-службе Пушкинского музея рассказали «Известиям», что сотрудники ГМИИ имени Пушкина изучили 65 ювелирных изделий из хранящихся в музее 13 кладов, обнаруженных Генрихом Шлиманом во время раскопок Трои в 1873-м, а также в 1878–1890 годах.