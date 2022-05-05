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Советский танк Т-34 убрали с площади Победы в Житомире

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Фото: соцсети
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Установленный на площади Победы в Житомире советский танк Т-34 в четверг, 5 мая, сняли с постамента. Об этом пишет Telegram-канал «Суспiльне Житомир».

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Местная администрация на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской) указала, что «танк Т-34 займет свое место рядом с монументом Вечной Славы».

Данный образец военной техники установили в честь 20-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и торжественно открыли 9 мая 1965 года.

До этого, 17 апреля, в Харькове националисты демонтировали памятник маршалу Георгию Жукову. Известно, что к этому причастно спецподразделение «Кракен» (относится к националистической группировке «Азов», в отношении которой в РФ возбуждены уголовные дела). В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

5 сентября 2021 года на Украине снесли памятник дружбе Киева и Москвы, установленный в 2001 году. Решение о сносе поддержали 80 из 120 депутатов Киевского городского совета. В настоящий момент монумент хранится в районной администрации, впоследствии из него сделают экспонат в «музее тоталитаризма».

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В том числе он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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