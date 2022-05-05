В Минобороны показали уничтоженную российскими войсками технику ВСУ

Минобороны России показало в четверг, 5 мая, кадры уничтоженной, подбитой и брошенной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

На кадрах показана различная военная техника ВСУ — от танков до самолетов. Большая часть уничтожена полностью.

3 мая Минобороны РФ показало кадры объективного контроля нанесения авиационного удара экипажем самолета Су-24м по замаскированным укрепленным позициям ВСУ. Бомбометание по сооружениям противника выполнялось со свободного маневра с предельно малой высоты.

1 мая российское оборонное ведомство рассказало о пуске высокоточной ракеты «Оникс» по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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