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Неделю не могут потушить природный пожар под Курганом

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Крупный лесной пожар тушат в Курганской области. Борьбу с огнем вблизи поселка Чистопрудный ведут с 28 апреля. В работах задействовано более 1 тыс. человек и около 200 единиц техники.

Угрозы населенным пунктам пока нет, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на ГУ МЧС по Курганской области. За минувшие сутки сотрудникам спасательного ведомства удалось предотвратить угрозу возможного распространения огня более чем на 500 домов в поселке Чистопрудном, СНТ «Рябинушка», «Икчанка» и «Лесная дача». Самолеты-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет Ми-8 сбросили более 400 т воды.

Агентство напоминает, что ранее пожарные предотвратили распространение огня на поселок Чистопрудный. Установлено 25 виновников крупных ландшафтных пожаров, возбуждено восемь уголовных дел. В Авиалесоохране сообщили, что с конца апреля потушено 38 лесных пожаров на площади более чем 5 тыс. га.

Сегодня, 5 мая, в трех районах Курганской области отменили режим ЧС. Его ввели в конце апреля. В нескольких населенных пунктах проходила эвакуация людей.

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