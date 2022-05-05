«Руспродсоюз» рассказал о невозможности снижения цен поставщиками

Поставщики сегодня не могут снижать отгрузочные цены, валютный курс является только одним из факторов, определяющих себестоимость и отпускную цену продовольственных товаров. Об этом рассказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в четверг, 5 мая.

Ранее в этот же день журнал Forbes сообщил о том, что Генеральная прокуратура России запросила у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) фактуру о поставщиках, которые отказывающихся снижать отпускные цены на товары — продовольственные и непродовольственные. Сети должны указать бренд компаний и их местоположение.



Полная себестоимость зависит от целого комплекса составляющих, например от стоимости логистики, сырья, кредитов и так далее, по каждой из которых, несмотря на некоторую стабилизацию курса валют, на данный момент происходит удорожание, сказал Леонов. При этом торговые сети до сих пор в полной мере не приняли заявленное еще в марте повышение цен в связи с резким скачком курса, а цены на полках магазинов подняли в разы, отметил он. Для того чтобы цены в магазинах снизились, необходимо, чтобы торговые сети уменьшили собственную наценку, подчеркнул зампред правления «Руспродсоюза».

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал «Известиям», что курс доллара в марте подскочил более чем на 62%. Такое повышение не заявлял ни один производитель, а в правилах ритейла принимать повышение лишь на единицы процентов.

«В сложившихся взаимоотношениях поставщиков и сетевого ритейла производитель продуктов питания при корректировке отпускных цен предоставляет развернутую себестоимость производства товаров с подтверждением изменения каждой составляющей материально технических затрат. Кроме того, себестоимость производства в категории закупщик сети отлично знает по товарам собственной торговой марки сети», — заявил Востриков.

По его словам, необоснованное повышение цен закупщик сети даже рассматривать не будет. Он отметил, что основной рост себестоимости ложится на пищевую промышленность, сталкивающуюся и с увеличением логистической, сырьевой и производственной составляющей.

В условиях кассовых разрывов и дороговизны кредитных ресурсов, превышающих рентабельность производства, многие предприятия пищевой промышленности балансируют на грани рентабельности, посетовал исполнительный директор «Руспродсоюза». Себестоимость растет не только в России, но и в Евросоюзе, где инфляция в евро составила 7,5%. Данные Организации Объединенных Наций (ФАО) по индексу продовольственных цен за март прибавили 12,6%, что дополнительно свидетельствует о росте производственных затрат по всему миру из-за разрушения производственных цепочек поставок и подорожания логистики, рассказал специалист.

«В таких условиях требования сетей снизить дополнительно цены, согласно снижению курса иностранной валюты, для поставщиков может стать роковым событием, ведущим к разорению предприятий-производителей и привести к сокращению предложения на рынке продуктов питания», — заключил Востриков

В начале марта курс доллара и евро на Мосбирже превысил 100 рублей, исторический максимум был достигнут 9 марта, когда доллар стоил 120 рублей, а цена евро превысила 127 рублей. Позже на фоне решения президента России о переводе расчетов за газ для недружественных стран в рубли и ведение Банком России норматива по обязательной продаже валютной 80% выручки для сырьевых экспортеров курс рубля укрепился. 4 мая курс европейской и американской валют снизился до рекордных с начала 2020 года показателей: курс евро упал ниже 70 рублей, доллара — ниже 67 рублей.

31 марта правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. С 1 апреля действует временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать по 31 августа 2022 года. С 15 апреля введена квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника.

Правительственные меры поддержки экономики были введены после новых санкций Запада, которые последовали после начала Россией операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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