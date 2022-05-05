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Лукашенко заявил об отсутствии угроз Западу со стороны Белоруссии

Лукашенко заявил, что проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает
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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Проверка сил реагирования белорусской армии никому не угрожает. Об этом в четверг, 5 мая, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся, и не будем это делать. Более того, да и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит», — сказал он в интервью агентству Associated Press News.

Он пояснил, что развязывать конфликт на Западе не в интересах Белоруссии.

«Поэтому пусть Запад спит спокойно», — заключил белорусский лидер.

Ранее в этот день вооруженные силы Белоруссии начали внезапную проверку сил реагирования. Как сообщили в пресс-службе белорусского министерства обороны, цель мероприятия заключается в оценке готовности и способности личного состава к оперативному реагированию при условии возникновения кризисной ситуации.

В минобороны добавили, что состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться.

13 апреля государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что белорусские пограничники сбили беспилотный летательный аппарат на границе с Литвой. Пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с литовской стороны на территорию их республики.

Ранее, 11 апреля, сообщалось об обстреле польскими военными белорусского автодорожного пункта пропуска Песчатка. Отмечалось, что силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами.

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