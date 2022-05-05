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В Москве продлили отопительный сезон

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В Москве из-за погодных условий продлили отопительный сезон. Об этом в четверг, 5 мая, заявил заместитель мэра столицы России по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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«Как только установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха, приступим к отключению отопления, все системы уже подготовлены», — цитирует его «РИА Новости».

Он рассказал, что вначале отключения пройдут на промышленных и административных объектах, а затем уже в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

После полного завершения отопительного сезона в городе начнется подготовка тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду, добавил Бирюков.

8 февраля руководитель практики в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА «Арбат» Сергей Сергеев рассказал, как избежать переплаты за ЖКХ. Он напомнил, что к основным коммунальным услугам относятся вода, электричество, отопление, содержание и ремонт жилья. Однако иногда в платежки включаются услуги, которые не относятся к обязательным. В пример Сергеев привел оплату консьержа, камер и содержание земельного участка вокруг дома.

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