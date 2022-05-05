Вучич заявил о планах Сербии оставаться военно-нейтральной страной

Сербия является военно-нейтральным государством и останется таковым. Об этом президент страны Александр Вучич заявил в четверг, 5 мая, в ходе визита в Германию.

По словам главы государства, Сербия находится на европейском пути и не будет поворачиваться ни в какую другую сторону.

«Я сегодня выслушал канцлера Шольца, он был ясен и очень четко озвучил позицию и требования Германии, и это всё, что я могу сейчас сказать», — приводит его слова Pravda.Ru.

Что касается военного нейтралитета страны, то Вучич заявил в ответ на вопрос журналистов о давлении по вопросу признания независимости Косово и введения санкций в отношении России из-за Украины, что «Сербия военно-нейтральная и будет военно-нейтральной».

Он добавил, что уже 70 дней слушает версии о том, что Белград изменит свой политический курс, передает RT. По словам президента, с началом кризиса на Украине в Белграде «сообщили наши стратегические позиции».

«Уже 71-й день Сербия стоит на тех же позициях», — цитирует его REGNUM.

Вучич находится с рабочим визитом в ФРГ. Накануне он провел встречу с канцлером страны Олафом Шольцем, а в четверг утром — с главой МИД Германии Анальной Бербок.

Ранее, 3 мая, Вучич заявил, что Сербия не верит в политику санкций и стремится отстаивать собственные национальные интересы, передает НСН.

21 апреля он заявил, что Сербия не будет присоединяться к западным санкциям против России. По его словам, подобные действия поставят под удар национальные интересы Сербии.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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