Проверки электросетей в дачных поселках усилят в Тюменской области

В Тюменской области энергетические компании активизируют проверки охранных зон ЛЭП в дачных поселках. Особое внимание специалисты будут уделять линиям, проходящим по садовым участкам. В случае выявления нарушений владельцы получат уведомления об их устранении.

Осмотры электрических сетей являются плановыми. Рейды проводят все филиалы СУЭНКО. В теплое время года под усиленный контроль попадают охранные зоны ЛЭП, так как хозяйственная деятельность в них должна проводиться по особым правилам, регламентированным федеральным законодательством. Их несоблюдение грозит нарушением работы энергообъектов или может привести к несчастным случаям, поясняет «Наш город».

Наиболее распространенным нарушением, выявляемым во время рейдов, является строительство в недопустимой близости от ЛЭП или складирование под проводами воздушной линии. В таком случае владелец обязан перенести постройки на безопасное расстояние.

Для отдельных видов работ, таких как строительство, капитальный ремонт, снос зданий, посадка и вырубка деревьев, необходимо письменное согласование сетевой организации.