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Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле двух граничащих с Украиной сел

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка со стороны Украины. Об этом в четверг, 5 мая, он написал в своем Telegram-канале.

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Глава региона уточнил, что по докладу дежурной группы ДНД в результате обстрела в Нехотеевке оказались разрушены дом и гараж, уточняет сайт kp.ru.

«Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается», — цитирует Гладкова НСН.

Он добавил, что после выяснения всех обстоятельств ЧП предоставит подробную информацию об обстреле со стороны Украины, пишет Pravda.Ru.

До 10 мая в регионе продолжит действовать желтый уровень террористической опасности. До этого дня в Белгородской области запрещено запускать фейерверки, петарды и салюты.

После начала спецоперации РФ по защите Донбасса приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. В Нехотеевке и Журавлевке, расположенных в непосредственной близости от границы, последний раз это случилось 25 апреля. Тогда получили ранения два человека.

19 апреля Гладков рассказал, что со стороны Украины было обстреляно еще одно село региона — Головчино, отмечает «Ридус». После атаки в селе оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители.

14 апреля Гладков также сообщал об обстреле села Сподарюшино в его регионе. В тот же день украинские войска в Белгородской области обстреляли Журавлевку. В результате был ранен мужчина.

Как напоминает телеканал «360», Следственный комитет России также расследует факты атак украинской армии в Воронежской и Курской областях.

30 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что по пункту пропуска Крупец было выпущено несколько снарядов со стороны Украины, огневая точка была подавлена, пишет RT. 29 апреля село Крупец в Курской области также было обстреляно из минометов.

Утром 27 апреля система ПВО сбила беспилотник в небе над Воронежем. В тот же день система сработала и в Курской области.

Спецоперация РФ началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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