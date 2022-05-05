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FT назвала возможное вступление Швеции и Финляндии к НАТО провокацией

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может расцениваться как провокация. Об этом в четверг, 5 мая, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на анонимного европейского дипломата.

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«Присоединение к НАТО будет огромной провокацией», — цитирует издание дипломата.

Днем ранее, 4 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Финляндия и Швеция станут пространством противостояния НАТО с Россией в случае их вступления в альянс.

30 апреля финский президент Саули Ниинистё заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО позволит укрепить северный регион Европы. Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью изменилась, так как Россия начала спецоперацию по защите мирных жителей Донбасса.

При этом финский лидер подчеркнул, что Швеции следует самой определить собственную позицию касаемо будущего вступления в НАТО.

29 апреля глава шведского МИДа Анн Линде сообщила, что Швеция пока не приняла решения по вопросу вступления в НАТО. Линде также заявила, что правительство страны выступает против проведения референдума о членстве в НАТО. По ее мнению, референдум может привести к поляризации в стране и распространению дезинформации среди населения.

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