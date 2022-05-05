СБУ сообщила о задержании в Испании Анатолия Шария

Оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий задержан властями Испании. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Блогер известен критикой действий Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

В ведомств сообщила, что задержание стало возможным благодаря взаимодействию СБУ с офисом генерального прокурора, а также международными партнерами.

Шарий был задержан 4 мая, он обвиняется в гоизмене. СБУ считает, что блогер «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере». По данным ведомства, Шарий действовал по заказу иностранных структур, заключили в ведомстве.