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Castrol остановил поставки моторного масла в Россию

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Фото: Global Look Press/Selina Pfrüner
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Британский производитель автомобильных масел Castrol прекратил поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщили в четверг, 5 мая, «Газете.Ru» сообщили представители официальных магазинов-партнеров компании в РФ.

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В сервисном центре российского офиса Castrol сообщили, что официальных релизов об уходе с российского рынка производитель масел не делал, но «продукция не поставляется в связи с логистическими трудностями».

По информации источника, смазочные материалы не поставляются в РФ уже около полутора месяцев.

«24 февраля Castrol остановил отгрузку своей продукции дистрибьюторам в России. В принципе она так и не восстановлена, и с очень большой вероятностью не возобновится. Пока мы распродаем остатки», — рассказали в фирме «Центаурус» из Москвы, занимающейся оптовой продажей смазочных материалов.

Эту информацию также подтвердили в компании «Агреман» из Ярославля и «Мега-Ойл» из Нижнего Новгорода.

29 марта эксперты рассказали автовладельцам как правильно подобрать аналог европейских моторных масел, чтобы он не сказался губительно на ресурсе двигателя.

14 марта, компания Bridgestone приостановила поставки автомобильных шин в Россию, а также локальное производство на своем предприятии в Ульяновске. 8 марта стало известно, что британско-нидерландская нефтегазовая группа компаний Shell закроет все АЗС, производство авиатоплива и смазочных материалов на территории России.

На фоне операции России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, и последовавших санкций Запада ряд западных компаний приняли решение приостановить работу на территории страны.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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