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Ученые объяснили поиск комарами людей по запаху

Ученые рассказали, как комары находят людей по запаху
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Фото: TASS/imago stock&people/imago/blickwinkel
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Комары способны находить людей по запаху, опираясь на соединения, которые находятся в кожном сале. Об этом рассказали в международной команде исследователей при участии нейробиологов из Принстонского университета в журнале Nature.

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Комары типа A. aegypti, которые являются переносчиками опасных заболеваний, чувствуют запах вдыхаемого людьми углекислого газа и запах бактерии Brevibacterium linens на человеческих ногах. Но также насекомые могут чувствовать и животных.

Специалисты отредактировали геном самок A. aegypti, прибавив ген, который позволяет выделять флуоресцентный белок в мозге — когда нейроны были активны, белок их «подсвечивал». Этот эксперимент был проведен учеными для понимания, как комары различают людей и зверей.

После этого исследователи подвергли испытуемых воздействию запахов от людей, крыс, собак, овец и иных животных. Эксперты нашли три нервных пучка, один из которых более выраженно реагировал на человеческие запахи, второй — на животные запахи, третий — на всё.

Ученые обнаружили два соединения, которые имелись в большинстве проб запахов людей, но редко встречались у животных — деканаль и ундеканаль. Они имеют сладковатый цитрусовый запах, находятся в кожном сале человека.

В дальнейшем комары реагировали на искусственные ароматические соединения.

«Было бы интересно посмотреть на другие виды, у которых развился интерес к человеческой крови, например комаров Anopheles, которые могут передавать малярию, или виды с другими предпочтениями, например комаров Culex, выбирающих птиц», — подчеркнули ученые.

Помимо этого специалистам предстоит узнать, будут ли A. aegypti кусать людей, если в мозге комара ликвидировать работу соответствующего нервного центра.

В мае прошлого года эколог Константин Китаев заявил, что средства против комаров при неправильном использовании могут нанести вред здоровью, так как они ядовиты для человека тоже. Эксперт подчеркнул, что «если чуть-чуть переборщить с использованием, то, конечно, вред здоровью будет ощутимым».

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