Дачи пострадали во время природного пожара под Тюменью

Крупный пожар произошел в дачном поселке под Тюменью. Огонь перекинулся на сухую траву — выжжено 50 га земли.

Как уточняет megatyumen.ru со ссылкой на региональное управление МЧС, сигнал о пожаре в СНТ «Романтик» поступил на пульт дежурного 4 мая в 12:23. Возгорание возникло сразу на нескольких участках.

В результате огонь повредил два садовых дома и надворные постройки на двух участках общей площадью 158 кв. м. Огонь перекинулся на сухую траву и перешел в ландшафтный пожар. Его тушили 47 человек и 12 единиц техники.

Пострадавших в результате случившегося нет.

Сейчас на территории Тюменской области зарегистрировано два природных пожара — в Тюменском и Упоровском районах. «Наш город» со ссылкой на региональный департамент лесного хозяйства сообщает, что в Тюменском районе пожар вспыхнул в районе озера Лебяжье. В Упоровском районе возгорание ликвидировано.

Всего же за минувшие сутки зафиксировано девять лесных пожаров

Ранее сообщалось, что в Тюменской области до 26 мая продлили действие особого противопожарного режима. В регионе по-прежнему действует запрет на сжигание сухой травы и мусора. Изначально особый режим был введен до 5 мая. По данным регионального управления МЧС, за праздничные выходные в Тюменской области зарегистрировали 91 ландшафтный пожар.