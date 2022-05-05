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Дискуссия «Партнерство в Евразии: новые возможности» вошла в деловую программу ПМЭФ-2022

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экспертная дискуссия «Партнерство в Евразии: новые возможности» включена в деловую программу юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума, который состоится 15–18 июня 2022 года в КВЦ «Экспофорум».

Экономики Евразии столкнулись с комплексом серьезных вызовов — инфляционными рисками, вопросами продовольственной и энергетической безопасности, растущей геополитической напряженностью. Остаются актуальными климатическая повестка и связанная с ней технологическая трансформация. Масштабные задачи, стоящие перед государствами и компаниями Евразии, должны решаться в условиях переформатирования традиционных институтов международной торговли и финансов, на которых десятилетиями базировалась мировая экономика. Требуются решения, которые позволят государствам Евразии эффективно реагировать на эти вызовы.

«Объединение усилий государств Евразии для решения глобальных проблем, поддержки экономики в сложный период пандемии коронавирусной инфекции уже показало свою эффективность. Сегодня мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами фрагментации, преодоление которых возможно только через партнерства, в основе которых будут взаимные интересы и нацеленность на устойчивое развитие. В долгосрочной перспективе выиграют те страны, которые смогут выстроить между собой максимально благоприятные взаимоотношения, создавая основу для будущего большого евразийского партнерства», — подчеркнул министр, член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Новая реальность только усиливает задачу формирования большого евразийского партнерства, которое будет складываться из отдельных субрегиональных партнерств — своего рода строительных блоков будущего общеевразийского здания, на основе общего интереса участников и взаимных технологических, логистических, инфраструктурных предложений. Необходимые решения, многие из которых уже начали формироваться в пандемийный период, лежат в плоскости укрепления региональной интеграции, развития новых инструментов финансирования торговли и расчетов в национальных валютах, цифровизации торговли и транспортных маршрутов, решения задач технологического суверенитета и основанных на лучших технологиях кооперационных проектах.

Участники сессии обсудят, каковы приоритетные задачи устойчивого развития, которые могут решаться через партнерство в Евразии, каков потенциал снижения рисков продовольственной и энергетической безопасности за счет сотрудничества в Евразии, кем являются экономики Евразии в контексте глобальной технологической трансформации — партнерами или конкурентами, могут ли партнерства в Евразии компенсировать слабеющие многосторонние механизмы, а также что необходимо для создания устойчивой инфраструктуры регионального сотрудничества.

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