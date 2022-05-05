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СК возбудил дело по факту обстрела ВСУ жилого квартала в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Военными следственными органами Следственного комитета РФ (СК РФ) возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц из командного состава 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по факту обстрела жилого микрорайона в Донецке по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны). Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Следствием было установлено, что днем 16 апреля украинские войска обстреляли жилой квартал Петровского района Донецка.

«В результате указанных противоправных действий не принимавший участие в вооруженном конфликте и боевых действиях несовершеннолетний получил осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные следователи провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей произошедшего. В настоящее время следствием устанавливаются лица, причастные к совершению этого преступления.

По сообщению Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой Народной Республики за последние 78 дней погиб уже 101 мирный житель. 456 человек, включая 38 детей ранены.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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