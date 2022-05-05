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Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 54 националистов за сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Силы Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) за прошедшие сутки уничтожили более полусотни украинских националистов, а также их военную технику. Об этом сообщили в НМ ДНР в четверг, 5 мая.

Спецоперация в Донбассе 5 мая. Текстовая трансляция
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«Наши военнослужащие уничтожили 54 украинских националиста, две огневые позиции 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, один танк, три бронетранспортера и одно грузовое транспортное средство», — указано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, отмечается, что силам ДНР удалось захватить две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки и одну БМП.

Ранее, 3 мая, военные Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что с начала суток ликвидировали 28 украинских националистов. Со стороны сил ДНР погибли трое военнослужащих, еще 12 получили ранения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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