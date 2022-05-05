Техники рассказали о подготовке вертолетов для спецоперации в Донбассе

Минобороны РФ в четверг, 5 мая, опубликовало кадры работы специалистов инженерно-авиационной службы по подготовке вертолетов к боевым вылетам в рамках спецоперации по защите Донбасса.

«Если мою работу я не сделаю и отказ будет какой-то по моей системе, то есть пуск ракеты они не смогут произвести, прицеливание не будет вестись», — рассказал один из инженеров прицельно-навигационного комплекса.

Он также отметил, что в условиях военных действий нагрузка на технику колоссальная, ее очень сложно поддерживать в безупречном состоянии.

«На вертолете происходит подготовка к боевому вылету. Техники производят обслуживание вертолета. Проверяют качество подготовки, качество агрегатов. Каждый техник у нас отвечает за определенный участок работ, и производится общий контроль», — заявил заместитель начальника инженерно-авиационной службы военного аэродрома.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в ночное время. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления подразделения украинских националистов, а также несколько единиц бронетехники.

Накануне, 4 мая, Минобороны показало работу артиллерийских подразделений Вооруженных сил России. Ведомство представило кадры, на которых видно, как с боевыми задачами справляется самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» при ведении контрбатарейной борьбы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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