NYT сообщила о передаче США данных Украине для ударов по военным России

Высокопоставленные американские чиновники сообщили изданию The New York Times, что Вашингтон снабжал Киев разведданными о местонахождении российских военных, которые впоследствии привели к гибели военнослужащих. Об этом американская газета написала 5 мая.

Передача данных о ситуации на поле боя якобы велась в режиме реального времени и включала в себя детали и маршруты перемещения войск РФ. Все эти данные впоследствии проанализировали и обработали официальные лица на Украине, включая перехваченные сообщения, в результате чего были убиты российские офицеры.

«США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается», — указывается в статье.

Источники не называют точного количества погибших российских военнослужащих, якобы убитых с помощью поддержки США, однако указано, что все-таки не все удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским позициям координировались из Вашингтона.

Кроме того, сообщается, что американская разведка решила не передавать Украине данные, касающиеся расположения наиболее высокопоставленных членов российского военного руководства.

Ранее в этот же день член палаты представителей Штатов Джейсон Кроу сообщил, что Украина запросила у США противокорабельные ракеты, беспилотники и реактивные системы залпового огня. Как указал чиновник, «список пожеланий» президент Украины Владимир Зеленский передал американским депутатам, посетившим Киев в минувшие выходные.

29 апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден может выделить Украине вооружений еще только на $250 млн, так как для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование.

Также известно, что в середине апреля общественники города Херсона, в настоящее время освобожденного российскими военными от украинских националистов, обнаружили в офисе ООН документы о российской технике. В кабинете нашли списки офисов организации, списки чеков, финансовую информацию, документы грантов, программ ООН, посольства Великобритании на Украине.

23 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь сообщила, что спецслужбы стран НАТО под видом инструкторов из США, Великобритании и других государств участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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