В ДНР за последние 78 дней погиб 101 мирный житель

В Донецкой Народной Республике (ДНР) за последние 78 дней погиб уже 101 мирный житель. 456 человек, включая 38 детей, ранены. Об этом сообщили во вторник, 5 мая, на сайте представительства в СЦКК (Совместный центр контроля и координации Донецкой Народной Республики).

Также, по официальным данным СЦКК ДНР, разрушено 3085 жилых домостроений; 657 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 39 медицинских учреждений, 107 образовательных учреждений, 173 объекта социального обеспечения, 27 объектов критической инфраструктуры, 311 объектов электро-, водо- и газоснабжения.

Под ударом ВФУ (вооруженных формирований Украины) находится Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, Ясиноватая, Докучаевск.

Также за 78 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксирован 2473 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения 2225.

В сообщении отмечается, что всего противником выпущено 24 783 боеприпаса различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК «Точка-У», пять ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 10 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 3285 ракет РСЗО БМ-21 «Град».

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, о которых сообщили ЛНР и ДНР. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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