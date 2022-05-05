Сдавшийся боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках

Боец украинского националистического батальона, сложивший оружие, рассказал в четверг, 5 мая, о «боевых наркотиках», которые употребляли боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) для подавления страха. Они делали это непосредственно перед боем. Психотропные вещества им поставляли волонтеры.

«Употребляли мы вещества непосредственно перед боем, после чего у нас пропадал страх. Мы могли идти в бой спокойно, не боясь ничего. Позже были сильные ломки, слабость», — цитирует его телеканал «Звезда».

Ранее в этот день представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Циркач рассказал, что брошенные боевиками ВСУ позиции и окопы в Рубежном оказались полны так называемыми боевыми наркотиками, от которых люди становятся неуязвимыми исполнителями приказов, сообщает телеканал «360».

Он сказал, что это БАС (боевое анестезирующее средство), сообщается на сайте aif.ru. Препарат мог производиться в американских лабораториях на территории Украины. В его составе помимо анестетика находятся психотропное и подавляющее вещества.

В апреле на позициях Вооруженных сил Украины находили так называемые боевые наркотики, рассказывал советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. По его словам, бывало, что украинские силовики ведут боевые действия «в состоянии зомби».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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