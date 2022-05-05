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В МИЦ «Известия» подпишут контракт на поединок Шлеменко VS Исмаилов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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12 мая в 13:00 в МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, в рамках которой состоится официальное подписание трехстороннего контракта на поединок между известными спортсменами Александром Шлеменко, Магомедом Исмаиловым и исполнительным директором лиги смешанных единоборств RCC Николаем Клименко.

Участники:

  • Александр Шлеменко, российский боец смешанных единоборств, участник главного боя;
  • Магомед Исмаилов, российский боец смешанных единоборств, участник главного боя;
  • Николай Клименко, исполнительный директор лиги RCC;
  • представитель телеканала РЕН ТВ.

Поединок станет главным событием турнира RCC 12 и состоится в августе в Екатеринбурге.

Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номер паспорта, название издания.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 3-й этаж.

Пресс-конференция пройдёт в студии на 3-м этаже.

Обращаем внимание, что количество мест ограничено.

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