Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года. Это в четверг, 5 мая, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:11 мск снижается на 7 копеек, до 66,23 рубля. Минутами ранее доллар «провалился» до 65,31 рубля.

Накануне курс доллара упал ниже 68 рублей. Евро опустился ниже 71 рубля.

Инвестиционный стратег компании «Алор Брокер» Павел Веревкин заявил, что рубль, вероятно, продолжит тенденцию на укрепление в первой половине мая и регулируется данный процесс за счет контроля за движением капитала. Он пояснил, что укрепление рубля связано со структурными изменениями в балансе спроса и предложения.

25 апреля Банк России сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.

13 апреля глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет интерес к сохранению платежей в более стабильных и распространенных валютах.