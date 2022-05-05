Полиция начала задержания участников митинга в Ереване

Полиция в четверг, 5 мая, остановила оппозиционное шествие в центре столицы Армении Ереване и начала задержание активистов, которые добиваются отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

С утра протестующие перекрывают улицы столицы, призывая граждан присоединиться к их борьбе. На окраине Еревана приехавшие на место акции полицейские усадили в машины несколько участников протестов.

Накануне, 4 мая, депутаты оппозиционных парламентских фракций «Армения» и «Честь имею» во время правительственного часа потребовали отставки Пашиняна и во время его ответа демонстративно покинули зал заседания.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване ежедневно с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, озвученной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.