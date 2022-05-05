Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о прорыве украинской транспортной блокады

Транспортная блокада Крыма со стороны Украины прорвана, сейчас восстанавливается пассажирское и грузовое сообщение с освобожденными регионами. Об этом заявил во вторник, 5 мая, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в интервью «РИА Новости».

По словам Крючкова, транспортная блокада Крыма была устроена националистами восемь лет назад.

«Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи», — сказал Крючков.

Советник главы Крыма подчеркнул, что российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины, а также приазовскую часть Запорожской области.

«В освобожденных областях при поддержке сформированных военно-гражданских администраций восстанавливаются железнодорожные пути, налаживается работа общественного городского и междугороднего транспорта, налаживаются торговые связи с Крымом», — резюмировал Крючков.

По его мнению, это является показателем жизни в «мирном русле».

При этом он отметил, что в перспективе планируется также запуск пассажирского железнодорожного сообщения.

18 марта глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что за восемь лет нахождения в составе России Крым преодолел все пять блокад, устроенных украинскими властями. Это банковская, продовольственная, энергетическая, транспортная и водная блокады.