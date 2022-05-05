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Премьер Японии Кисида назвал неприемлемыми ответные санкции России в отношении Токио

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Запрет для 63 граждан Японии на въезд в Россию неприемлем. Об этом в четверг, 5 мая, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, попавший в санкционный список РФ.

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По его словам, ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на стороне Москвы.

«Это Россия, которая обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию», — приводит издание The Japan Times слова японского премьера.

4 мая Россия запретила въезд 63 гражданам Японии. Принятые меры были введены также в качестве ответа на введение Японией персональных санкций против российских граждан, а также за «развязывание беспрецедентной антироссийской компании и допущения неприемлемой риторики в адрес РФ».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал введенные в отношении японских политиков ограничения. По словам депутата, в последнее время Япония предприняла ряд недружественных шагов против России, а данное действие российского МИДа стоит расценивать как предупреждение Токио.

12 апреля власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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