Синоптик рассказал о погоде в Москве 5 мая

В четверг, 5 мая, в Москве будет погожий, но прохладный день. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона будет принадлежать антициклону, благодаря чему москвичей ждет вполне погожий весенний денек, но пока еще прохладный», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, температура воздуха в столице поднимется до 10–12 градусов тепла. Осадков в течение дня не ожидается. В Подмосковье в четверг температура воздуха достигнет +8...+13 градусов. Это на 5–7 градусов меньше, чем должно быть по многолетней норме, отмечает синоптик.

4 мая главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям» о погоде в Москве до конца недели. По ее словам, всю рабочую неделю в столичном регионе будет сохраняться прохладная погода, самым холодным днем станет 5 мая.