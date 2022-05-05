Женщина погибла в результате обстрелов ВСУ города Ясиноватая в ДНР

Женщина погибла в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Ясиноватая. Об этом в четверг, 5 мая, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также в штабе рассказали, что на улице Молодежной произошло возгорание здания стоматологии, а на улице Кубанской повреждены домостроения.

Ранее в этот день украинские войска открыли огонь по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике. Всего по поселку было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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