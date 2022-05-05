Коллекция Морозовых вернулась из Франции в Россию

В Россию вернулись все картины, графические работы и скульптуры из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в четверг, 5 мая, в своем Telegram-канале.

«Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи. <…> Кстати, полную коллекцию шедевров российских музеев из собрания братьев Морозовых можно будет увидеть летом в Москве. ГМИИ им. Пушкина откроет специальный выставочный проект», — написала Любимова.

Она добавила, что транспортировка всех предметов коллекций заняла около 20 дней.

О том, что Франция отказывается возвращать картины из коллекции мецената Ивана Морозова, информация появилась 12 марта.

С 22 сентября до 3 марта работы должны были выставляться в парижском Фонде Louis Vuitton, однако в феврале власти Франции продлили срок выставки до 3 апреля. Они объяснили это решение высоким интересом посетителей и сложностью возвращения картин в Россию из-за санкций.