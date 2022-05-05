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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке в ДНР

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Военный ВСУ
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk
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В 5:30 мск украинские войска открыли огонь по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Всего по поселку было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«После 3:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 5:30 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка. Выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — сказано в публикации.

4 мая Луганская Народная Республика (ЛНР) семь раз подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обстрелов ранения получили две женщины.

Днем ранее Вооруженные силы Украины выпустили по ЛНР более 50 тяжелых снарядов, в результате чего погибли два мирных жителя. Обстрелы велись по населенным пунктам Первомайск, Калиново и Стаханов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru

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