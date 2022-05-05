Около 20 детей пострадали в Пакистане из-за падения аттракциона
Семнадцать детей пострадали в среду, 4 мая, в северо-западном округе Пакистана Северный Вазиристан, где рухнул аттракцион в виде лодки-качалки, сообщили источники в спасательных службах.
Местная компания установила качели в связи с праздником Ураза-байрам. Многие дети и взрослые собрались на площадке, чтобы покататься. Качели рухнули, по-видимому, из-за перегрузки и плохого укрепления, сообщило агентство Xinhua.
Спасательные службы прибыли на место происшествия, чтобы доставить пострадавших детей в ближайшую больницу. Все они находились в стабильном состоянии.
Местные жители выступили с протестами в адрес владельцев аттракциона после аварии и обратились в районную администрацию с просьбой отменить установку подобных качелей.
24 апреля россиянка из Омска пострадала при падении с аттракциона. В парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ местная жительница упала с аттракциона «Вихрь» и получила серьезные травмы.