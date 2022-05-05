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Около 20 детей пострадали в Пакистане из-за падения аттракциона

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Фото: TASS/Zuma
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Семнадцать детей пострадали в среду, 4 мая, в северо-западном округе Пакистана Северный Вазиристан, где рухнул аттракцион в виде лодки-качалки, сообщили источники в спасательных службах.

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Местная компания установила качели в связи с праздником Ураза-байрам. Многие дети и взрослые собрались на площадке, чтобы покататься. Качели рухнули, по-видимому, из-за перегрузки и плохого укрепления, сообщило агентство Xinhua.

Спасательные службы прибыли на место происшествия, чтобы доставить пострадавших детей в ближайшую больницу. Все они находились в стабильном состоянии.

Местные жители выступили с протестами в адрес владельцев аттракциона после аварии и обратились в районную администрацию с просьбой отменить установку подобных качелей.

24 апреля россиянка из Омска пострадала при падении с аттракциона. В парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ местная жительница упала с аттракциона «Вихрь» и получила серьезные травмы.

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