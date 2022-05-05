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Экономист Переславский спрогнозировал падение цен на электронику при укреплении рубля

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Цены на товары в России не застыли на высоких отметках, которые были достигнуты в период обвала рубля. Речь идет в первую очередь о технике, электронике, некоторых лекарствах и отделочных материалах. Об этом 5 мая рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так», — сообщил он агентству «Прайм».

Экономист напомнил, что ряд позиций подешевел на фоне укрепления рубля. Речь идет, например, о смартфонах. По словам эксперта, снижение цен в будущем будет зависеть от отладки параллельного импорта: если товары будут ввозить по серым схемам, удешевление может составить до 30%.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно указу, до конца текущего года нужно обеспечить запрет на вывоз продукции и сырья, перечень которых установит кабмин.

16 марта сообщалось что в России продажи смартфонов китайских брендов увеличились вдвое. Отмечалось, что в марте вырос спрос покупателей на бренды Huawei, Honor, Oppo, Vivo и Realme.

На фоне проводимой Россией операции по защите Донбасса ряд брендов принял решение приостановить работу на территории страны. О таком решении уже объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, DHL, ASOS и другие.

9 марта Минэкономразвития России выступило с предложением ввести внешнее управление в западных компаниях, которые ушли из РФ. Речь идет об организациях, которые принадлежат иностранцам минимум на 25%. Так российское правительство планирует сохранить рабочие места в иностранных предприятиях.

В апреле президент России Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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