РИА Новости: в подземных помещениях «Азовстали» могут удерживать более 200 мирных граждан
В заложниках у боевиков Украины на заводе «Азовсталь» могут находиться более 200 мирных жителей, сообщил источник «РИА Новости» из числа представителей штаба операции по освобождению завода 5 мая.
«Несмотря на успех реализованной 1 мая при поддержке генсека ООН инициативы президента России по вызволению с территории «Азовстали» более сотни удерживавшихся националистами мирных граждан, ситуация там продолжает оставаться сложной... Прежде всего, это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами «Азова» (запрещен в РФ — Ред.) могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков», — сказал собеседник агентства в интервью.
4 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ, в городе налаживается мирная жизнь. Остатки украинских националистов надежно блокированы по всему периметру завода «Азовсталь».
3 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что гуманитарный коридор для жителей Мариуполя открывается каждый день. По указанному гумкоридору мариупольцы могут выехать как на территорию ДНР и ЛНР, так и в «подконтрольные киевским властям районы».
1 мая вышедшая с территории «Азовстали» Жительница Мариуполя Нина Иванова рассказала «Известиям», что боевики на «Азовстали» не рассказывают мирным жителям о гуманитарных коридорах, чтобы пользоваться ими как живым щитом.
21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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