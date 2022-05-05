Times of Israel: родственники жертв террора накричали на премьера Израиля Нафтали Беннета

Родственники жертв террора накричали на премьер-министра страны Нафтали Беннета во время церемонии дня памяти павших жертв трагедии, который отмечается в Израиле 4 мая, сообщает Times of israel.

По данным издания, участники церемонии назвали Беннета предателем. Когда министр вышел к трибуне, несколько человек прокричали, что ему должно быть стыдно. Возгласы продолжались около 10 минут. После этого премьер еще несколько минут стоял на трибуне, прежде чем продолжить свое выступление.

«Семьи жертв террора святы. Для них нормально кричать и для них нормально выражать свою боль. Я очень люблю вас и слышу вашу боль», — сказал он.

В выступлении Беннет назвал памятное мероприятие свидетельством «взаимной ответственности, которая течет в венах израильского общества».

«Это доказательство ценности дружбы и уважения, которое мы питаем к тем, кто пожертвовал собой ради страны, ради нас. Это наша клятва, наш завет как народа. Это заявление о том, что в этом израильском путешествии — путешествии мужества, горя и боли, самоотверженности и силы — мы все партнеры. Мы здесь все вместе, и у нас одна судьба, одна миссия», — приводятся слова Беннета на сайте канцелярии премьера.

День памяти павших воинов и жертв террора в этом году в Израиле отметили 4 мая. В этот день в стране не организуют увеселительные мероприятия, а по телевиденью не идут развлекательные программы. Церемонии поминовения погибших проводятся по всей стране. Министерство обороны Израиля сообщило, что количество жертв с 1860 года по настоящее время составляет 24 068 человек.

2 апреля Беннет сообщил о планах властей Израиля развернуть дополнительные силы армии и полиции в стране из-за повышенной террористической угрозы. Он предупредил о возможных диверсиях и заверил, что израильские военнослужащие приложат все усилия для нейтрализации злоумышленников.