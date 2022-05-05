Прямой эфир
Политика
В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины
Мир
Посол РФ в Уругвае сообщил об информационном саботаже против Москвы
Мир
Под Херсоном обнаружили заминированный боевиками Украины пляж
Общество
Парады в честь Дня Победы пройдут в 28 российских городах
Общество
В 2022 году в России число пойманных взяточников выросло на 20%
Наука
В Санкт-Петербурге оцифровали и исследуют уникальный документальный фильм о блокаде
Армия
Военнослужащие РФ передали около 10 т гумпомощи в поселения ЛНР
Общество
Больные муковисцидозом попросили Минздрав увеличить им время приема у врачей
Общество
За год доля студий в новостройках России выросла на 58%
Экономика
Бизнес начал избавляться от торговых центров
Экономика
Минфин инициировал изменение распределения налога на прибыль по регионам РФ

Times of Israel: родственники жертв террора накричали на премьера Израиля Нафтали Беннета

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Родственники жертв террора накричали на премьер-министра страны Нафтали Беннета во время церемонии дня памяти павших жертв трагедии, который отмечается в Израиле 4 мая, сообщает Times of israel.

Исход — развал: правительство Израиля подвели к расколу
Насколько велики шансы на крах нынешней коалиции и на реставрацию кабинета Нетаньяху

По данным издания, участники церемонии назвали Беннета предателем. Когда министр вышел к трибуне, несколько человек прокричали, что ему должно быть стыдно. Возгласы продолжались около 10 минут. После этого премьер еще несколько минут стоял на трибуне, прежде чем продолжить свое выступление.

«Семьи жертв террора святы. Для них нормально кричать и для них нормально выражать свою боль. Я очень люблю вас и слышу вашу боль», — сказал он.

В выступлении Беннет назвал памятное мероприятие свидетельством «взаимной ответственности, которая течет в венах израильского общества».

«Это доказательство ценности дружбы и уважения, которое мы питаем к тем, кто пожертвовал собой ради страны, ради нас. Это наша клятва, наш завет как народа. Это заявление о том, что в этом израильском путешествии — путешествии мужества, горя и боли, самоотверженности и силы — мы все партнеры. Мы здесь все вместе, и у нас одна судьба, одна миссия», — приводятся слова Беннета на сайте канцелярии премьера.

День памяти павших воинов и жертв террора в этом году в Израиле отметили 4 мая. В этот день в стране не организуют увеселительные мероприятия, а по телевиденью не идут развлекательные программы. Церемонии поминовения погибших проводятся по всей стране. Министерство обороны Израиля сообщило, что количество жертв с 1860 года по настоящее время составляет 24 068 человек.

2 апреля Беннет сообщил о планах властей Израиля развернуть дополнительные силы армии и полиции в стране из-за повышенной террористической угрозы. Он предупредил о возможных диверсиях и заверил, что израильские военнослужащие приложат все усилия для нейтрализации злоумышленников.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022