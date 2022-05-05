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Минобороны показало кадры работы специалистов инженерно-авиационной службы

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Министерство обороны РФ 5 мая опубликовало кадры работы специалистов инженерно-авиационной службы (ИАС) и службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) во время проведения спецоперации по защите Донбасса.

Военнослужащие ИАС поддерживают работоспособность российских вертолетов. Сотрудники ГСМ ответственны за регулярную доставку и заготовку горюче-смазочных материалов, а также заправку вертолетов перед отправкой тех в воздух.

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«Экипажи армейской авиации в ходе проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Полеты проходят на предельно малых высотах», — рассказали в ведомстве.

29 апреля Минобороны показало работу экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ во время спецоперации в Донбассе. Экипажи армейской авиации в ходе проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры противника, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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