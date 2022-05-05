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Под Херсоном обнаружили заминированный боевиками Украины пляж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Один из самых опасных пляжей обнаружили под Херсоном. Украинские военные при помощи плавательного транспортера усеяли его территорию минами, рассказали «Известиям» 5 мая бойцы Росгвардии.

По их словам, на участке черноморского побережья Херсонской области транспортеров было два. Один уничтожили, второй боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили на ходу при виде росгвардейцев.

«ВСУ, отступая, оставляли свои огневые позиции. Так был найден плавательный транспортер, с помощью которого они минировали берег, чтобы десант Вооруженных сил РФ не смог проникнуть на территорию. Мины, которые были установлены, имели заряд тротила, были хорошо замаскированы и устанавливались на глубине до 7 м с целью уничтожения лодок и кораблей нашего флота. Саперной группой было обнаружено и уничтожено порядка 70 мин», — рассказал служащий Росгвардии Илья.

Он добавил, что местные жители еще опасаются приближаться к морю, так как заминировано всё побережье. Впервые территорию побережья к курортному сезону готовили военные — саперы и кинологи с собаками.

3 мая сотрудники силовых структур рассказали об обнаружении неподалеку от города Херсон пыточной камеры, а также заминированного тела человека в форме армии РФ. На территории камеры разбросаны шприцы, как предполагают силовики, с наркотиками. Кроме того, на кадрах с места зафиксировано большое количество пластиковой транспортировочной укупорки для американских противотанковых комплексов Javelin, которые США поставляют Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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