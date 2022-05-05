Китай разработает ответные меры на случай санкций

Пекин поручил правительственным ведомствам провести «стресс-тестирование» на случай условного введения санкций. За основу исследования взяли действия Запада в отношении России. В Поднебесной назвали такой стресс-тест «естественной реакцией» из-за тесных отношений с Москвой, передает телеканал «Известия». Исследование поможет выяснить последствия для экономики. Если Запад введет ограничения против Китая, у Пекина уже будут разработаны ответные меры.

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