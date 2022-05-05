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Травматолог назвал причину выживания выпавших из окна в Ногинске детей

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Ребенок
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Особое состояние костной системы ребенка — причина выживания выпавших из окна шестого этажа детей в подмосковном Ногинске, рассказал 4 мая «Известиям» завотделением медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

«Костные системы ребенка и взрослого отличаются друг от друга. И кости детей можно сравнить с зеленой растущей веткой. Попробуйте сломать эту ветку, и у вас ничего не получится. Вы можете ее погнуть, завязать узлом, но она не сломается. В этом, собственно, и есть отличие. А по поводу детей в Ногинске, здесь немаловажную роль сыграло везение. Слава богу, что они были спасены. И конечно, ни в коем случае малолетних нельзя оставлять одних», — сказал он.

Терновой добавил, что немаловажным фактором в ситуации стало отсутствие страха и понимания, что происходит. Из-за понимания взрослым тяжелых последствий падения, ожидания падения и травм, человек напрягается.

«Мышцы натянуты, и из-за этого переломов становится больше», — пояснил врач.

Он напомнил, что по этому же принципу пьяные люди, выпадая из окон или попадая под машину, отделываются ссадинами и выживают — они расслаблены, напряжения в костях меньше, поэтому при ударах ненатянутыми мышцами происходит меньше переломов.

О происшествии стало известно 3 мая. Из окна расположенной на шестом этаже квартиры выпали два брата. Мальчики выжили, у них диагностировали ушибы. У младшего — сотрясение мозга. Их доставили в больницу в Люберцах.

4 мая детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова сообщила, что выпавших из окна шестого этажа детей в Ногинске скоро отпустят домой.

По факту случившегося Следственный комитет инициировал проверку.

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