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Эвакуированные жители Попасной рассказали о преступлениях украинских боевиков

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Эвакуированная жительница
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин 5 мая узнал от эвакуированных из города Попасная жителей о бесчинствах украинских боевиков.

Беженцы рассказали, что военные держали их в заложниках во время городских боев и угрожали расстрелом в случаях, когда те хотели уйти.

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«Мы сидели в подвале. Там убежище маленькое было. Командир поменялся и пошло-поехало, нас не выпускали никуда, даже за водой, сидите в коридоре и не рыпайтесь. Будете выходить — огонь на поражение», — рассказал беженец из Попасной Сергей Танасов.

«Нас спасла российская армия. У украинской армии мы были в заложниках. Не выпускали нас, сестра ходила под обстрелами до колодца, не разрешали ничего. Сидели в коридоре. Подвал завалило. Когда мы выбирались, они нам ничем не помогали», — дополнила другая жительница Попасной Виктория.

5 мая корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал, как украинские боевики осуществляют тактику выжженой земли во время отступления. Поселок городского типа Троицкое был подвергнут значительным разрушениям от украинских артиллерийских обстрелов, которые боевики совершали по принципу «да не достанься же ты никому».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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