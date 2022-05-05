Источник сообщил о привлечении СВРУ поляков для получения сведений о ПМР

Сотрудники Службы внешней разведки Украины (СВРУ) с 2012 года привлекали граждан Польши к конфиденциальному сотрудничеству в целях получения сведений о Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), в частности, перспективах нахождения российских миротворцах на территории региона. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал источник «РИА Новости» в силовых структурах.

«Согласно данным, полученным российскими силовиками от источника в украинских спецслужбах, Служба внешней разведки Украины, начиная с 2012 года, привлекла к конфиденциальному сотрудничеству граждан Польши для активной работы на молдавско-приднестровском направлении», — указал собеседник агентства.

Так, украинскому ведомству удалось завербовать агентов, в числе которых — политолог Мартин Косеновский, проживающий в городе Люблин. По словам источника, под псевдонимом «Радим» он поддерживал связь с офицером под псевдонимом «Николаев».

Благодаря подобного рода мероприятиям, разведка Украины на регулярной основе получала сведения о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошли два взрыва. А 27 апреля на месте взрывов в радиовещательном центре в селе Маяк были обнаружены 10 взрывных устройств на территории местного радиотелецентра.

В МИД РФ заявили, что действия, которые происходят в последние дни в Приднестровье, расцениваются как акты терроризма.

При этом в среду глава Приднестровья Вадим Красносельский опроверг данные о всеобщей мобилизации населения. Красносельский также опроверг слухи о проведении в Приднестровье референдума. Призывы бежать из страны, митинговать, проводить референдумы — вранье и провокация тех, кому совершенно безразлична судьба приднестровского народа, написал он в своем Telegram-канале.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.