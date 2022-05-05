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Укрепление рубля охарактеризовали как свидетельство устойчивости финсектора РФ

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Укрепление российской национальной валюты свидетельствует об устойчивости финансового сектора России. Об этом в среду, 4 мая, заявили дипломаты РФ в Вашингтоне.

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«Продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики Российской Федерации в целом. Это признают и сами эксперты из западных стран», — говорится в телеграмм-канале Посольства России в США.

В полпредстве также подчеркнули, что санкционное давление с американской стороны не достигнет своих целей, и Россия выполнит поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Политики рекомендовали правящим кругам Америки направить энергию на решение проблем в собственной стране, ведь даже «местные чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива».

Ранее, 4 мая стало известно, что впервые с 21 февраля 2020 года курс евро по итогам торгов на Московской бирже не смог преодолеть отметку в 70 рублей, а ранее в этот день данные Московской биржи свидетельствовали о падении доллара ниже 68 рублей.

Тогда же инвестиционный стратег Павел Веревкин заявил, что рубль, вероятно, продолжит тенденцию на укрепление в первой половине мая. Он пояснил, что укрепление рубля связано со структурными изменениями в балансе спроса и предложения.

Страны Запада начали вводить антиросссийские санкции на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

4 мая, Еврокомиссия передала на утверждение совету Евросоюза шестой пакет санкций против России. В рамках пакета предлагается запретить импорт российской нефти. Глава Еврокомиссии уточнила, что это будет полный запрет на импорт энергоресурса из РФ, доставляемого по морю и по трубопроводам. Также в пакет включены санкции, запрещающие вещание трех крупных государственных телеканалов России на территории ЕС.

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