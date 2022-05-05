В апреле 2022 года по сравнению с тем же месяцем прошлого доля компактных квартир на первичном рынке жилья в России выросла на 58%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro.

Речь идет о студиях площадью до 30 кв. м на территории 12 ключевых субрынков недвижимости, в числе которых Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область и другие. Среди регионов, где доля студий растет особенно заметно, — Татарстан, Краснодарский край, Новосибирская область, Башкирия, Самарская область, рассказали эксперты.

На студии приходится порядка 14% всего первичного рынка страны, сказали в «Авито Недвижимости». По итогам марта в целом по стране на продажу было выставлено на 39% больше студий, чем годом ранее: это самый быстрорастущий в объемах предложения тип квартир, сказали «Известиям» в пресс-службе компании. В крупных городах в конце апреля продавалось на 52% больше студий, чем в то же время в 2021-м, добавили аналитики.

По информации «Циана», год назад первичное жилье площадью до 30 «квадратов» составляло 11% от всего предложения новостроек в России, сегодня показатель равен 12%.

По итогам I квартала 2022-го средняя площадь проданной квартиры в новостройках Москвы заметно снизилась и составила 51 кв. м, что на 10% ниже, чем годом ранее, рассказали в пресс-службе девелоперской компании Level Group.

Тенденция к уменьшению площади квартир наметилась давно, отметил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. Этот тренд связан с ростом цен на жилье — застройщики стараются сделать его более доступным за счет уменьшения площади, пояснила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мал и дорог: за год доля студий в новостройках России выросла на 58%»